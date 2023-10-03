"Что дешевле: остановить рф сейчас или ждать, пока кровожадные амбиции существенно возрастут?" - у Зеленского ответили критикам помощи Украине

КИЕВ. 3 октября. УНН. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк обратился к партнерам Украины о предоставлении помощи для борьбы с российской агрессией. Он отметил, что поддержка Украины крайне необходима для самих партнеров, сообщает УНН.

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«Да, понятно, что Украине нужны артиллерийские снаряды, дальнобойные ракеты и системы противовоздушной обороны. Выживание страны, людей – вот что такое оружие для нас здесь и сейчас. Но и вам (партнерам) позарез нужно, чтобы у Украины были артиллерийские снаряды, дальнобойные ракеты и системы противовоздушной обороны. Потому что это о существовании, о правилах, о будущем, об… экономике/математике, о том, что дешевле: «остановить рф сейчас или ждать, пока кровожадные амбиции рф существенно возрастут?», - написал Подоляк в Telegram.

Он отметил: политики будут рассказывать, что поддержка Украины - это дорого сегодня, но «не скажут главного: завтрашние последствия будут значительно дороже».

Результаты российской агрессии будут значительно дороже для глобальной безопасности и стабильности, экономики и международного права, указал Подоляк.

Дополнение

В минувшие выходные Конгресс США принял, а президент Соединенных Штатов Джо Байден поддержал временный бюджет без помощи Украине.

В оборонном ведомстве США сообщили, что могут передать Украине оружия еще на 5,4 млн долларов.