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путин пытается прекратить поддержку Украины, используя пропаганду и шпионскую сеть - NYT

путин пытается прекратить поддержку Украины, используя пропаганду и шпионскую сеть - NYT

КИЕВ. 3 октября. УНН. Пытаясь прекратить западную поддержку Украины, российский диктатор владимир путин попытается использовать шпионскую сеть и новые технологии для продвижения российской пропаганды, поддержки пророссийских партий и популяризации теорий заговора. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на американских чиновников, передает УНН.

Детали

Издание отмечает, что стратегия россии выиграть войну в Украине заключается в том, чтобы "пережить" Запад.

Американские официальные лица убеждены, что российская дезинформация направлена на увеличение поддержки кандидатов, выступающих против помощи Украине, с конечной целью прекращения международной военной помощи Киеву.

кремль разочарован тем, что США и Европа в основном остаются едиными в отношении продолжения военной и экономической поддержки Украины, заявили американские чиновники.

Эта военная помощь удержала Украину в борьбе, поставила первоначальные цели россии взять Киев и Одессу вне досягаемости и даже остановила ее цель контролировать весь Донбасс на востоке Украины.

По словам официальных лиц, путин считает, что может повлиять на американскую политику, чтобы ослабить поддержку Украины и потенциально восстановить свое превосходство на поле боя. Он, похоже, внимательно следит за политическими дебатами США относительно помощи Украине.

Напомним

Американские конгрессмены приняли временный бюджет, при этом не приняли просьбу администрации президента Байдена включить новую помощь для Украины, чем глубоко разочаровали многих сторонников Киева и оставив в подвешенном состоянии будущую поддержку Украине со стороны США.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Украина, война
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