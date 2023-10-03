КИЕВ. 3 октября. УНН. Премьер-министр Денис Шмыгаль передал концепт усиления устойчивости демократии в Украине послам стран G7, передает УНН.

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“Передал Концепт усиления устойчивости демократии в Украине послам стран G7. Концепт является частью будущей Украинской доктрины, основы которой очертил Президент Владимир Зеленский. На дополнение к Концепту формируем всеобъемлющий План реформ, куда должны заложить важные цели: развитие государственных институтов, развитие конкурентной экономики и укрепление взаимодействия между государством, бизнес-средой и гражданским обществом”, — написал Шмыгаль в Telegram.

Он отметил, что Украина стремится собрать и приоритезировать все необходимые реформы, включая предложения партнеров по изменениям и трансформациям государства в один документ — План реформ до 2027 года.

“Во время встречи обсудили продолжение прямой бюджетной поддержки с стороны наших партнеров. Также поднял вопрос необходимости конфискации замороженных российских активов и их передачи на восстановление Украины”, — рассказал Шмыгаль.

Дополнение

В Украине запускают работу над единым Планом реформ до 2027 года. В одну дорожную карту изменений объединят инициативы партнеров и другие предложения.