россия вызвала посла Молдовы и заблокировала въезд нескольким гражданам Молдовы

КИЕВ. 3 октября. УНН. Министерство иностранных дел россии сообщило во вторник, что вызвало посла Молдовы, и заблокировало въезд нескольким гражданам Молдовы. Жалуются на ограничение свободы слова и прав российских журналистов в Молдове. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление российского МИДа, передает УНН.

Цитата

"Запрещен въезд в россию ряду лиц, которые непосредственно причастны к ограничению свободы слова и прав российских журналистов в Молдове, а также разжиганию антироссийских настроений“ — сообщило российское министерство молдавскому послу.

Детали

В министерстве не уточнили, каким лицам запретили въезд в россию. Однако известно, что это заявление российского МИДа является ответом на выдворение из Молдовы руководителя информационного агентства Sputnik Moldova, которое имело место еще 13 сентября. Молдавскому послу заявили, что в республике “преследуют русскоязычные СМИ”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Молдова не будет закупать газ у российского “Газпрома”

Напомним

Главу российского агентства Sputnik Молдова Виталия Денисова 13 сентября выслали из Молдовы, выдав ему запрет на въезд в страну на 10 лет. В правительстве Молдовы, комментируя его высылку, заявили, что он непрерывно занимается “распространением фейков, дезинформацией и пропагандой”. И власти, выслав главу этого издания, защищают интересы граждан Молдовы.

Согласно собранным данным проекта The Insider Виталий Денисов является кадровым российским офицером 72-го центра специальной службы (в/ч 54777), который в интересах ГРУ занимается информационными вбросами и дезинформацией зарубежной аудитории.