Обсудили с чиновниками защиту от обстрелов, энергообеспечение городов и сел: Зеленский о совещаниях на Харьковщине

КИЕВ. 3 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с соответствующими должностными лицами, в частности, защиту от российских обстрелов, энергообеспечение городов и сел Харьковщины, защиту энергообъектов, восстановление домов. Об этом сообщил Зеленский в вечернем видеообращении, передает УНН.

Детали

“Харьков и область. Целый день — работа в регионе. Посетил наши боевые бригады, пообщался с воинами, комбатами, комбригами”, — сообщил Зеленский.

Он отметил, что заслушал доклад генерала Сырского, также руководителей областной Службы безопасности Украины, Национальной полиции — обстоятельные доклады по защите Харьковского региона.

Цитата

“Обсудили с соответствующими должностными лицами — это и глава области, и глава города, министр энергетики, глава „Укрэнерго“, глава „Нафтогаза“ и другие — защита от российских обстрелов, энергообеспечение городов и сел Харьковщины, защита энергообъектов, восстановление домов, социальной сферы, гуманитарное разминирование”, — сказал Зеленский.

Добавим

Президент подчеркнул, что чрезвычайно важно, что Харьков несмотря на все не просто держится, а помогает держать крепким весь наш Восток.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский провел совещания на Харьковщине по ситуации с безопасностью, заслушал Сырского

“Гордый и светлый город, который всегда будет городом силы для Украины и для всей Европы. На совещаниях были и поручения по подготовке к отопительному сезону, и по восстановлению, и по физической защите энергообъектов от российских ударов. Все надо выполнить, по некоторым вещам — значительно ускориться. Завтра я ожидаю детального отчета по проектам восстановления от чиновников. Отдельные поручения — военным”, — рассказал Зеленский.

Кроме того, Президент отметил, что в эти недели будут очень активно работать с партнерами, чтобы оружия и снарядов, в частности ПВО у украинских воинов было больше.