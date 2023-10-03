ЕС планирует объявить о начале переговоров о вступлении Украины до декабря - Politico

КИЕВ. 3 октября. УНН. Европейский Союз готовится к началу переговоров с Украиной относительно ее будущего присоединения к блоку, официальное объявление об этом ожидается уже в декабре, передает УНН со ссылкой на Politico.

Детали

По словам трёх дипломатов, знающих о планах, лидеры готовятся дать Киеву зелёный свет для начала официальных переговоров о присоединении к блоку 27 стран до конца года.

Издание отмечает, что Украина находится в центре большого нового толчка к расширению ЕС до 35 стран. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своем ежегодном обращении к парламенту в прошлом месяце заявила, что будущее Украины “в Союзе”.

Страны ЕС предоставили Киеву статус кандидата на членство в ЕС в июне, и Комиссия должна опубликовать “отчет о прогрессе” в отношении того, насколько хорошо Украина и другие кандидаты на членство выполняют условия блока для присоединения в ноябре, по словам чиновника ЕС, который разговаривал с журналистами во вторник.

Как только отчет о прогрессе будет принят, Комиссия сделает заявление, которое сделает “очень сложным для государств-членов не сказать „давайте начнем переговоры“ для Украины”, сказал один дипломат ЕС, которому, как и другим, была предоставлена анонимность для обсуждения конфиденциальных вопросов. “Политический толчок вокруг этого будет слишком сильным, чтобы отдельные страны-члены противостоять ему. Рабочим предположением является то, что к декабря Европейский Совет решит начать переговоры”.

Добавим

Как пишет Politico, любое решение о начале официальных переговоров о присоединении Украины к ЕС является политически и юридически трудным. Чтобы начать переговоры, Украина должна выполнить семь условий, выдвинутых Комиссией, в частности судебную реформу и борьбу с коррупцией. По состоянию на август было выполнено только два из семи условий, сообщили тогда в украинском правительстве.

“... когда главы европейских государств и правительств соберутся на саммит в середине декабря, лидеры намерены сделать политическое заявление, которое санкционирует переговоры, даже если правовая база переговоров еще не завершена”, — указано в сообщении.

“Цель состоит в том, чтобы в декабре политически договориться о начале переговоров”, — сказал второй дипломат, добавив, что юридическое решение о принятии Украины может быть принято в начале 2024 года.

Третий дипломат сказал, что лидеры “пошлют позитивный сигнал” относительно будущего членства Украины в декабре.

Отвечая на вопрос, насколько далеко продвинулась Украина на пути к выполнению семи критериев, чиновник ЕС сказал, что прогресс является обнадеживающим и лишь одна сфера, касающаяся меньшинств, кажется проблемной в краткосрочной перспективе.