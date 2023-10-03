США намерены продолжить непрерывное финансирование Украины в борьбе с Россией - Кирби

КИЕВ. 3 октября. УНН. По словам координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной нацбезопасности Белого Дома Джона Кирби, у США достаточно финансовых полномочий, чтобы удовлетворить потребности Украины на полях сражений еще определенное время, но им нужно, чтобы Конгресс начал действовать. Об этом Кирби заявил во время своего выступления пишет REUTERS, передает УНН.

Цитата

“Как четко заявил президент Байден, мы ни при каких обстоятельствах не можем допустить, чтобы поддержка Украины со стороны Америки была прервана. Время нам не друг. У нас достаточно финансовых органов. Чтобы отвечать на поле боя Украине нужно немного дольше. Но нам нужно, чтобы Конгресс действовал, чтобы гарантировать, что наша поддержка не будет прерываться” — отметил Кирби в своём выступлении.

Детали

Согласно заявлению Джона Кирби, Президент с нетерпением ждет сотрудничества с Конгрессом, чтобы обеспечить выполнение обязательств перед Украиной. Он надеется, что спикер Маккарти будет придерживаться своего публичного обязательства по обеспечению поддержки, необходимой для помощи Украине в этот критический момент.

В частности, Кирби сказал о важности продолжать укреплять украинскую противовоздушную оборону, поскольку Украина готовится к новым атакам на критически важную инфраструктуру, особенно в последующие зимние месяцы.

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Координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности при Белом доме также подчеркнул, что перерыв в финансовой поддержке может иметь критические последствия.

Подытоживая свое выступление Джон Кирби отметил, что поддержка Украины укрепляет и национальную безопасность США. И что правильно для украинского народа, важно и для американского народа. По мнению Кирби, противодействие способности Путина вести войну против соседней страны может фактически предотвратить больший конфликт, в котором могут понадобиться американские войска.

Напомним

Недавно в Соединенных Штатах Конгресс исключил помощь Украине из законопроекта о чрезвычайных ситуациях, чтобы предотвратить частичное прекращение работы правительства. Джо Байден категорически выступил против уменьшения военной помощи Украине, и созвал на телефонный разговор лидеров европейских государств. Во время онлайн встречи участники обсудили совместные усилия для продолжения предоставления Украине боеприпасов и систем вооружения, которые ей нужны для защиты своих территорий. Большинство присутствующих лидеров европейских стран публично подтвердили решимость в поддержке Украины столько, сколько это потребуется.

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Готовность продолжать увеличивать помощь Украине независимо от политической ситуации в США выразили в Европейском союзе.