После визита Зеленского в США Украина может рассчитывать на продолжение поддержки от Вашингтона - Кулеба

КИЕВ. 3 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел достаточно предметные и сконцентрированные разговоры с президентом США Джо Байденом и представителями правительства, благодаря чему Украина может рассчитывать на продолжение поддержки со стороны Соединенных Штатов. Об этом в эфире телемарафона заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, пишет УНН.

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“Во время визита в Вашингтон Президент Зеленский имел очень откровенные и искренние разговоры и с Президентом Байденом, и с республиканским и демократическим крылом Конгресса США и Спикером МакКарти.

Благодаря этим предметным и сконцентрированным переговорам Украина может рассчитывать на продолжение поддержки со стороны Соединенных Штатов”, - отметил Кулеба.

Также министр иностранных дел считает, что нет оснований считать, что Америка не осознает важность для мира той борьбы, которая сейчас идет в Украине. Однако, как отметил глава МИД, политика остаётся политикой, поэтому стоит ожидать неожиданные заявления и шаги оппонентов.

Дополнение

По словам координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной нацбезопасности Белого Дома Джона Кирби, у США достаточно финансовых полномочий, чтобы удовлетворить потребности Украины на полях сражений еще некоторое время, но им нужно, чтобы Конгресс начал действовать.











