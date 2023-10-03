Финляндия готовит очередной пакет оборонной помощи Украине

КИЕВ. 3 октября. УНН. Финляндия готовит очередной пакет военной помощи Украине на сумму 2 млрд евро. Об этом сообщила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, пишет УНН.

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«Готовится следующий наш пакет военной техники для Украины, которая является нашим крупнейшим партнером в развитии. Финляндия и ЕС будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Свобода победит", - написала Элина Валтонен в социальной сети Х.

Напомним

В августе правительство Финляндии приняло решение о предоставлении Киеву нового, 18-го пакета военной помощи.

Отмечается, что президент Финляндии принял решение о новом оборонном пакете для Украины 25 августа по представлению правительства.

По оценкам, это должно было стоить Финляндии около 94 миллионов евро.