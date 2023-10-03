Украина подготовила план действий в случае долговременных отключений электроэнергии - МВД

КИЕВ. 3 октября. УНН. Украина подготовила план действий в случае длительных отключений электроэнергии. План согласовали на заседании Координационного штаба. Об этом сообщил Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, пишет УНН.

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“Опираясь на прошлогодний опыт, мы уже подготовили план действий в случае длительных отключений электроэнергии. Усиленные патрулирования групп полиции, обеспечение генераторами медицинских учреждений и объектов критической инфраструктуры, функционирование Пунктов незламности — далеко не исчерпывающий перечень мероприятий. Мы знаем, как реагировать на такие вызовы”, — заявил Игорь Клименко.

Детали

Заседание Координационного штаба по оперативному реагированию и обеспечению нормальных условий жизнедеятельности населения во время возможных отключений электроэнергии провели сегодня впервые.

В начале заседания Глава МВД Игорь Клименко отметил важность создания данной рабочей группы, ведь враг коварен и готовится повторно атаковать критическую инфраструктуру Украины в нынешний отопительный сезон.

Украинские правоохранители должны своевременно реагировать на все чрезвычайные ситуации, которые будут происходить в стране, поэтому согласно поручению Министра внутренних дел Украины такие Координационные штабы будут созданы и на региональном уровне.

В обязанности штаба будет входить формирование ежедневной аналитической и статистической информации для руководства государства и аппарата СНБО. Опыт прошлого года показал, что чрезвычайно важно во время длительных отключений электроэнергии в крупных городах или целых регионах обеспечить публичную безопасность и порядок.

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Министр внутренних дел Украины отметил, что каждый гражданин должен знать адреса ближайших Пунктов несокрушимости. Именно для этого Министерством цифровой трансформации запускается соответствующая функция в государственном приложении “Дія”. В этих пунктах, как и в прошлом году будет организован бесперебойный доступ к Интернету.

Справочно

Координационный штаб создан в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины.

В его состав вошли представители Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры, Минэнергетики, Министерства здравоохранения’я, Минэкономики, Министерства социальной политики, Минцифры, Государственной службы специальной связи’связи и защиты информации, Агентства восстановления и развития инфраструктуры, Министерства образования и науки, Государственной службы по безопасности на транспорте, Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, НЭК “Укрэнерго”, Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты окружающей среды.