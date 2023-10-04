Впервые в истории США Палата представителей проголосовала за увольнение спикера

КИЕВ. 4 октября. УНН. Палата представителей США проголосовала во вторник за отстранение спикера Кевина Маккарти с должности, поскольку внутренняя борьба между его коллегами-республиканцами погрузила Конгресс в хаос всего через несколько дней после того, как он едва предотвратил закрытие правительства. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Голосование с результатом 216 против 210 стало первым в истории случаем, когда Палата представителей устранила своего лидера, управляемого относительно небольшой группой правых республиканцев. Четкого преемника не оказалось.

Партия Маккарти контролирует палату незначительным большинством 221-212, что означает, что она может потерять не более пяти голосов, если демократы объединятся в оппозицию. Но во вторник восемь республиканцев и 208 демократов проголосовали за отстранение Маккарти от должности.

Во время дебатов в Палате представителей Гетц и несколько союзников критиковали Маккарти за то, что он полагался на голоса демократов для принятия временного финансирования, которое привело к частичной приостановке работы правительства.

«Нам нужен спикер, который будет бороться за что-то — что угодно — кроме того, чтобы остаться на посту спикера», — сказал представитель Республиканской партии Боб Гуд.

Дополнение

Демократы заявили, что не будут помогать республиканцам в решении их собственных проблем. Они в целом считают Маккарти не заслуживающим доверия после того, как он нарушил соглашение о расходах с президентом-демократом Джо Байденом, и возмущены его решением дать зеленый свет расследованию по импичменту президента.

Гетц был одним из более десятка республиканцев, которые неоднократно голосовали против кандидатуры Маккарти на пост спикера в январе. После 15 туров голосования Маккарти в конце концов получил молоток. Чтобы выиграть должность, Маккарти согласился на правила, по которым было легче бросить вызов его лидерству.

Сторонники Маккарти утверждают, что Гетц был мотивирован жаждой публичности, шансом получить более высокую должность или возмущением из-за продолжающегося этического расследования о возможном сексуальном обращении и употреблении запрещенных наркотиков. Гетц, который отрицает свою вину и говорит, что он не был мотивирован неприязнью к Маккарти.

Напомним

Член Палаты представителей США республиканец Мэтт Гетц подал ходатайство об отстранении своего коллеги Кевина Маккарти с должности спикера нижней палаты Конгресса США.