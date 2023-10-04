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Президент Совета ЕС заявил, что рф предала армянский народ

Президент Совета ЕС заявил, что рф предала армянский народ

КИЕВ. 4 октября. УНН. Президент Европейского совета Шарль Мишель, высказываясь относительно военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе, отметил, что РФ предала народ Армении. Об этом пишет Euronews, передает УНН.

Цитата 

"Одно сейчас точно, и никто не может этого не увидеть. россия предала армянский народ, и россия выразила желание иметь присутствующих солдат, чтобы гарантировать эти соглашения о стабильности и безопасности. И мы видим, что эта военная операция была начата без малейшей реакции со стороны россии, которая была на местах..." — сказал Мишель.

Детали 

Однако он отметил, что достойная реакция была со стороны Европейского Союза.

Шарль Мишель добавил, что Азербайджан "должен проявить добрую волю, добросовестность в обязательстве с необходимым мониторингом со стороны международного сообщества защитить права и безопасность всего населения, проживающего в Азербайджане, включая армянское население".

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Напомним

Депутат правящей партии Армении «Гражданский договор» и бывший офицер полиции Армен Хачатрян сообщил, что премьер Пашинян открыто культивировал отношения с россией. Даже руководителями силовых структур страны назначались те лица, которые имели теплые отношения с россией или бывшие российские военные. Верхушку сепаратистского анклава в Карабахе также назначали после согласования с ФСБ.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Россия, Армения, Нагорный Карабах
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