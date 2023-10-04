Венгерское правительство предлагает ЕС разделить пакет помощи Украине - Bloomberg

КИЕВ. 4 октября. УНН. Венгрия предложила разделить пакет ЕС в размере 50 миллиардов евро для Украины. Обосновав беспокойство тем, что экономическая поддержка Киева может быть менее интенсивной на фоне того, что США выделили свежие деньги для страны в рамках временного пакета расходов. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

На прошлой неделе Венгрия сообщила государствам-членам, что на данном этапе для Украины будет достаточно 25 миллиардов евро. ЕС должен оценить вклад в середине периода выплаты 2024-2027 годов, когда можно будет предоставить еще 25 миллиардов евро в зависимости от потребностей Украины, добавили люди.

Несмотря на широкий консенсус в ЕС по оказанию поддержки Украине, дружественное Кремлю правительство Венгрии стало трудным партнером, поскольку оно пыталось заблокировать помощь. Правительство премьер-министра Виктора Орбана назвало ряд проблем, включая собственную неспособность получить доступ к важным фондам ЕС из-за проблем верховенства права и коррупции, а также то, что, по его словам, является плохим обращением соседа с этническим венгерским меньшинством.

Напомним

Европейская комиссия собирается разморозить финансирование для Венгрии объемом 13 млрд евро, что может обеспечить поддержку венгерского премьер-министра Виктора Орбана для пополнения бюджета ЕС и помощи Украине.