После скандала с ветераном СС Галичина Канада избрала нового спикера Палаты громад

КИЕВ. 4 октября. УНН. Канада избрала депутата от либеральной партии Грега Фергуса новым спикером Палаты громад после того, как предыдущий ушел в отставку из-за скандала с приглашением ветерана СС Галичина в парламент. Об этом сообщает ВВС, пишет УНН.

Детали

Фергюс – первый темнокожий мужчина, который займет эту должность – был избран Палатой представителей из 338 членов после тайного голосования во вторник.

Он назвал "большой честью" быть избранным на эту роль.

В своем первом выступлении Фергюс призвал своих коллег с уважением относиться друг к другу в Палате представителей, место, которое, по его словам, является местом для «страстных дебатов».

Премьер-министр Джастин Трюдо сказал, что его избрание "должно вдохновлять всех канадцев, особенно молодое поколение, которое хочет участвовать в политике".

Напомним

Спикер Палаты общин Канады Энтони Рота ушел в отставку в связи со скандалом, который возник на фоне приглашения в парламент во время визита президента Украины Владимира Зеленского и последующего признания Палатой представителей человека, который воевал на стороне нацистского подразделения во время Второй мировой войны.