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Байден созвонился с союзникам в G7, ЕС и НАТО: говорили о поддержке Украины

Байден созвонился с союзникам в G7, ЕС и НАТО: говорили о поддержке Украины

КИЕВ. 4 октября. УНН. Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с союзниками и партнерами в G7, ЕС и НАТО, где стороны говорили о поддержке Украины, сообщили в Белом доме 3 октября, пишет УНН.

Детали

Байден, как сообщается, "провел телеконференцию с союзниками и партнерами, чтобы скоординировать постоянную поддержку народа Украины, который защищает свою свободу и независимость от жестокого вторжения России".

Президент США, как отмечается, подтвердил приверженность Соединенных Штатов поддержке Украины столько, сколько нужно, для защиты ее суверенитета и территориальной целостности, а коллеги-лидеры подтвердили свои обязательства.

"Лидеры обсудили усилия по обеспечению Украины боеприпасами и системами вооружения, необходимыми ей для защиты своей территории от российской агрессии, укрепления противовоздушной обороны Украины для защиты ее критически важной инфраструктуры от воздушных нападений россии сейчас и в ближайшие месяцы, а также для ремонта и укрепления ее энергетической инфраструктуры этой зимой. Они также обсудили текущую работу по координации и расширению усилий доноров по поддержке экономического восстановления Украины, а также совместной работе с мировым сообществом над решением проблем энергетической, экономической и продовольственной безопасности, вызванных войной по выбору россии", - сообщили в Белом доме.

К президенту США к телефонному разговору, как указано, присоединились премьер-министр Канады Трюдо, президент Европейской комиссии фон дер Ляйен, президент Европейского совета Мишель, канцлер Германии Шольц, премьер-министр Италии Мелони, премьер-министр Японии Кисида, генеральный секретарь НАТО Столтенберг, президент Польши Дуда, президент Румынии Йоханнис, премьер-министр Великобритании Сунак и министр иностранных дел Франции Колонна.

Дополнение

В Белом доме заверили, что США намерены продолжить непрерывное финансирование Украины в борьбе с россией.

Источник: УНН
Теги: США, ЕС, НАТО, Украина, военная помощь, Джо Байден, G7, помощь
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