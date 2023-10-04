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В Белом доме уверены, что большинство республиканцев поддерживают помощь Украине независимо от отставки Маккарти

В Белом доме уверены, что большинство республиканцев поддерживают помощь Украине независимо от отставки Маккарти

КИЕВ. 4 октября. УНН. В Белом доме уверены, что большинство республиканцев в Палате представителей США поддерживают продолжение помощи Украине несмотря на отставку спикера Палаты представителей Кевина Маккарти, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга 3 октября, пишет УНН.

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"Я хотел бы добавить, что независимо от того, что происходит в Палате представителей, все руководство Палаты представителей поддерживает продолжение помощи Украине, и подавляющее большинство членов Палаты представителей со стороны республиканцев поддерживают продолжение помощи Украине", - сказал Кирби.

"Есть небольшое количество очень громких - небольшое меньшинство громких членов, которые сопротивляются этому, но они не представляют свою партию. Они не представляют свое руководство", - добавил он.

Напомним

3 октября впервые в истории США Палата представителей проголосовала за отставку спикера.

Перед этим член Палаты представителей США республиканец Мэтт Гетц подал ходатайство об отстранении своего коллеги Кевина Маккарти с должности спикера нижней палаты Конгресса США. Гетц обвинил Маккарти в том, что он якобы заключил сделку с Белым домом во время переговоров о финансировании, чтобы выдвинуть закон о финансовой помощи Украине. В свою очередь Маккарти отметил, что он не общался с Байденом и что никакого стороннего соглашения по Украине не было.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, Белый дом, помощь
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