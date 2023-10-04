Председатель Евросовета Мишель видит Украину в ЕС в 2030 году

КИЕВ. 4 октября. УНН. Президент Европейского совета Шарль Мишель поддерживает вступление Украины в Европейский Союз в начале следующего десятилетия, но при определенных условиях. Об этом он сказал в интервью Der Spiegel, пишет УНН.

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"Украина может присоединиться к ЕС в 2030 году, если обе стороны сделают домашнее задание", - заявил Мишель.

Среди прочего, Мишель требует от ЕС "ускорить процессы принятия решений". Быстро приняв Украину, ЕС также "доказал бы, что он способен на геополитические действия".

При этом он подчеркнул, что для Украины и других кандидатов на вступление в ЕС - кроме Турции, это шесть западнобалканских государств и Республика Молдова, также есть задачи.

"Украина и другие страны-кандидаты должны провести реформы, бороться с коррупцией и соответствовать требованиям законодательства", - сказал Мишель.

Тем не менее, ЕС "не может больше терять время", поскольку влияние россии и Китая становится все больше, например, на Западных Балканах.

Напомним

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уверен, что Украина через два года будет полностью готова стать частью ЕС.