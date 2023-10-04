МВФ возобновил работу своего постоянного представительства в Украине

КИЕВ. 4 октября. УНН. Международный валютный фонд снова открыл офис своего постоянного представительства в Киеве. Он не работал с начала полномасштабной войны рф в Украине. Об этом сообщила руководительница МВФ Кристалина Георгиева, пишет УНН.

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“Я рада объявить о возобновлении офиса постоянного представительства МВФ в Киеве, поскольку мы продолжаем углублять наше сотрудничество с Украиной”, - написала глава МВФ в соцсети X.

Дополнение

25 сентября миссия Международного валютного фонда (МВФ) начала работу с Украиной в рамках подготовки ко второму пересмотру программы сотрудничества EFF.

2 октября премьер-министр Денис Шмыгаль встретился с представителями миссии МВФ и обсудил реализацию программы финансирования на 15,6 млрд долларов.

Напомним

Исполнительный совет МВФ в конце марта согласовал новую программу поддержки для Украины на 15,6 миллиарда долларов и сроком на 4 года. В апреле Украина получила первый транш от МВФ в 2,7 млрд долларов. В июле Украина получила второй транш от МВФ в 890 млн долларов.