У НАТО начинают заканчиваться запасы боеприпасов для Украины - СМИ

КИЕВ. 4 октября. УНН. Председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр предупреждает, что у западных военных заканчиваются боеприпасы для Украины, сообщает CNN, пишет УНН.

Новость о возможной нехватке боеприпасов появилась после того, как средства на закупку оружия для Украины не были включены в законопроект о временных расходах, который Конгресс США принял на выходных, чтобы избежать приостановки работы федерального правительства.

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"Дно бочки уже видно", - сказал адмирал Роб Бауэр, председатель военного комитета НАТО и высший военный чиновник Альянса, о запасах боеприпасов Запада во вторник во время дискуссии на Варшавском форуме по безопасности.

"Мы предоставляем Украине системы вооружений, что очень хорошо, и боеприпасы, но не с полных складов. Мы начали оказывать помощь с полузаполненных складов в Европе", - сказал Бауэр. И добавил, что и эти запасы сейчас исчерпываются.

Джеймс Хиппи, государственный министр вооруженных сил Великобритании, выступая на той же панели, сказал, что, несмотря на то, что запасы могут быть небольшими, помощь Киеву должна продолжаться. По его словам, западные страны должны увеличить свои мощности для производства большего количества боеприпасов.

"Мы должны поддерживать Украину в борьбе сегодня и завтра, и послезавтра, и послезавтра, и после послезавтра", - сказал Хэппи. Это означает "продолжать оказывать помощь, день за днем, и восстанавливать наши собственные запасы", добавил он.

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