КИЕВ. 4 октября. УНН. Победитель выборов в Словакии и лидер партии Smer Роберт Фицо не изменит своей риторики в отношении Украины и скорее "заплатит цену" за исключение из группы ЕС, к которой принадлежит его партия, сказал он в видео, опубликованном на социальных сетях после того, как лидер европейских социалистов пригрозил ему исключением, пишет УНН со ссылкой на Euractiv.

Детали

Фицо назвал слова лидера Европейской социалистической партии Стефана Лёвена шведским СМИ «шантажом» и заявил, что ждет приветствия, а не угроз.

В частности, Лёвен заявил, что если эта риторика продолжится и начнет применяться в правительстве, он рассмотрит возможность начать процесс исключения.

«Если наше исключение из международной партии должно стать ценой за то, чтобы придерживаться настоящей левой повестки дня в Словакии и выражать суверенное мнение, мы готовы заплатить такую цену», - сказал Фицо.

Фицо назвал слова Лёвена «недемократическими и авторитарными» и повторил, что его партия осудила применение россией силы в Украине, но их мнение о «мире в Украине» не изменится.

Smer недавно подтвердил свою позицию по Украине, заявив, что Европейский Cоюз должен искать дипломатическое решение и вести переговоры о мирном соглашении, а не отправлять оружие в Украину.

Фицо заявил, что его правительство предоставит гуманитарную помощь и выполнит свои финансовые обязательства перед Украиной, но не будет посылать «еще одну пулю».

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Дополнение

Партия Фицо Smer впервые былf исключенf из Партии европейских социалистов (PES) на десять месяцев 2006 года в ответ на создание коалиционного правительства с крайне правой Словацкой национальной партией. В 2015 году Smer также угрожали отстранением от должности из-за антимигрантской риторики ее лидера.

С тех пор PES, как сообщается, оказывает вялую поддержку Smer, учитывая его социалистические корни и потребность в четырех членах Европарламента, которых партия приводит в Группу европейских социалистов и демократов (S&D) в Европейском парламенте.

Социалисты ЕС в настоящее время сталкиваются с растущим давлением со стороны других политических групп, особенно правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП), которую PES всегда критиковала за наличие в рядах партии Виктора Орбана «Фидес».

Риторика партии "Фидес", как сообщается, похожа на риторику Smer, когда речь идет о hоссии и Украине.

Хотя «Фидес» в конце концов исключили из ЕНП, социалисты ЕС так и не приняли адекватных мер, чтобы противостоять своему проблемному «детищу» Smer, отмечает издание.

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