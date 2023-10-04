В Украине могут начаться проблемы с зарплатами бюджетникам, если США не одобрят следующий пакет помощи - WSJ

КИЕВ. 4 октября. УНН. В Украине с ноября могут начаться проблемы с выплатами бюджетникам, если США не примут пакет финансовой помощи, об этом пишет The Wall Street Journal, передает УНН.

Детали

Вероятные проблемы с выплатами бюджетникам связаны с тем, что Конгресс США сделал невозможным помощь Украине из закона о временном бюджете.

Накануне голосования Энтони Блинкен предупреждал лидера сенатского меньшинства Митча Макконнелла, что Украина столкнется с "серьезным экономическим и политическим шоком" в разгар контрнаступления, если Конгресс прекратит помощь Украине.

Соединенные Штаты и другие страны-доноры фактически выплачивают зарплаты 150 тыс. украинских государственных служащих и более полумиллиона учителей, профессоров и школьных работников, а также финансируют украинские государственные расходы – от здравоохранения’до жилищных субсидий.

Отмечается, что украинский Минфин ожидал потенциальных задержек с финансированием и имеет ресурсы для покрытия потребностей бюджета на октябрь. Но уже после ноября правительству может понадобиться сокращать расходы, в том числе по зарплатам, или придется брать новые кредиты.

Агентство США по международному развитию (USAID) может в октябре отправить $1,15 млрд через программу Всемирного банка, но при условии, что Украина докажет, что она "должным образом потратила предыдущий перевод.

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