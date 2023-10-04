В МИД Австрии заявили, что достичь мира в Украине можно только через переговоры с рф

КИЕВ. 4 октября. УНН. Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг убежден, что достичь мира в Украине можно только через переговоры с рф. Об этом он заявил в интервью BILD, передает УНН.

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"Конечно, мы надеемся, что очень скоро... логика переговоров вернется", - заявил дипломат.

Он также добавил, что мир всегда достигается за столом переговоров, никогда на поле боя.

В то же время член украинского правительства, имя которого издание не называет, сказал: "Даже если давление со стороны Брюсселя будет продолжать расти, мы не будем вести переговоры!"

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