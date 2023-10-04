Садовый пытается удержать вопрос градостроителей: кто во Львове будет отвечать за выдачу разрешений на новостройки?

КИЕВ. 4 октября. УНН. Около месяца во Львове не выдают градостроительные условия и ограничения. Следует отметить, что до решения Львовского административного суда разрешение на строительство новостроек выдавал исполнительный комитет горсовета. Однако суд определил, что эти полномочия следует передать от исполкома в Управление архитектуры и урбанистики. Между тем мэр Андрей Садовый хватается за последнюю соломинку, чтобы удержать вопрос градостроев, передает УНН со ссылкой на "Факты".

«И несмотря на то, что годами он и его ручной исполком хорошо насолили тем застройщикам, которые отказывались нести „долю“, — мэр решил поискать у них поддержки. Лично предстать перед предпринимателями не рискнул, а вот Зубача не пожалел. Поэтому заместитель городского головы Любомир Зубач и главный архитектор Антон Коломейцев встретились со львовскими застройщиками, чтобы обсудить столь болезненный и ценный для чиновника и мэра вопрос выдачи градостроев», — пишет «Вголос».

По словам депутата Львовского городского совета от фракции «Европейская Солидарность», известного застройщика Назара Бербеки, основной темой встречи было обсуждение выдачи градостроительных условий во Львове и уплаты инвестиционных взносов на развитие социальной инфраструктуры.

Как пишет «Вголос», застройщики единогласно и категорически выступили против того, чтобы эти полномочия передали «ручному» исполкому мэра.

«Это неудивительно, ведь при рассмотрении градостроительных вопросов неоднократно поднималось законодательство. Это исследовали члены подкомиссии по деятельности исполнительного комитета. Вместо 10 рабочих дней заявители могли ожидать ответа более 180 дней. Кроме того, Львовский городской проводил реконструкцию коммунальных объектов без согласования депутатского корпуса!» — говорится в материале.

В то же время «вдохновленный» встречей Зубач в своих социальных сетях рассуждает о градостроении сквозь призму астрологии, забыв о ряде нарушений законных сроков, не соблюдаемых исполком.

«Я не очень верю в гороскопы и звезды. Но последние события с градостроями во Львове наталкивают на определенные мнения и параллели. Решил поделиться ими. Знатоки говорят, странные вещи происходят на полную Луну. Ну, где-то так. Но не будем терять оптимизма. Астрологи уверяют: скоро хорошее время избавиться от всего, что мешает в жизни.

Так что есть шанс, что эмоции утихнут, амбиции спадут. Кто-то поймет, что до выборов далеко и есть просто важные для города вещи. Районный совет займется своими делами, а совместное решение будет найдено в стенах Ратуши. И оно точно будет законным и в интересах общества. Ведь градостроительство — очень чувствительная для жителей сфера. И без их участия это точно не поедет", — написал Зубач.

Но стоит упомянуть рекомендации НАПК по «Коррупционным рискам в процедуре выдачи градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка» за 2021 год, в которых четко отмечено, что выдача градостроительных условий исполкомом — это коррупция.

Напомним, на крайнем пленарном заседании Львовского городского совета депутатам было предложено определить управление архитектуры и урбанистики департамента градостроительства ЛГС специально уполномоченным органом градостроительства и архитектуры. Однако Андрей Садовый поспешно закрыл сессию, чтобы не допустить голосование, которое могло быть не в его пользу…