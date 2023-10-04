ФИФА может допустить юношеские сборные рф до турниров под своей эгидой

КИЕВ. 4 октября. УНН. ФИФА рассматривает возможность допустить юношеские сборные россии U17 до турниров под своей эгидой. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники, передает УНН.

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«Решение может быть принято сегодня на заседании Совета ФИФА, согласно которому российские команды смогут участвовать в чемпионатах мира среди юношей до 17 лет, если они квалифицируются», - говориться в сообщении.

Сообщается, что ФИФА стремится смягчить наказание на основании того, как руководящий орган европейского футбола на прошлой неделе смягчил свою позицию в отношении россии.

Дополнение

УЕФА разрешила участвовать в международных соревнованиях российским футболистам в возрасте до 17 лет. Они должны выступать без гимна, национальной формы и под нейтральным флагом. После этого украинская ассоциация по футболу призвала бойкотировать соревнования.

Британия, Швеция, Польша, Латвия, Дания и Финляндия будут бойкотировать соревнования УЕФА за участие российских команд, которые были допущены к соревнованиям в категории U17.