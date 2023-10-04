Швеция и Украина договорились начать переговоры по соглашению о гарантиях безопасности

КИЕВ. 4 октября. УНН. Украина и Швеция договорились начать переговоры по заключению двустороннего соглашения о гарантиях безопасности в развитие Вильнюсской декларации G7. Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба по итогам телефонных переговоров со шведским коллегой Тобиасом Билльстрёмом, передает УНН.

Что предшествовало

В августе президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что следующим государством, с которым Украина начнёт переговоры о двустороннем соглашении о долгосрочных обязательствах по безопасности’в рамках декларации “Группы семи”, станет именно Швеция.

По словам Президента, Швеция поддержала декларацию G7 по гарантиям безопасности для Украины.

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