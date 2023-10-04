Зеленский поговорил с президентом Азербайджана: речь шла о региональной безопасности и актуальных вызовах

КИЕВ. 4 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Речь шла о региональной безопасности и актуальных вызовах, передает УНН.

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Зеленский отметил, что поблагодарил его за значительную гуманитарную помощь, которую Азербайджан оказывает Украине, в частности в энергетическом секторе с приближением зимы.

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"Подтвердили нашу приверженность принципам суверенитета и территориальной целостности государств. Также обсудили региональную безопасность, актуальные вызовы и форматы взаимодействия", - добавил Зеленский.