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"Ситуация сложная, но выборы в Украине могут состояться": Зеленский назвал условия

"Ситуация сложная, но выборы в Украине могут состояться": Зеленский назвал условия

КИЕВ. 4 октября. УНН. Выборы в Украине могут состояться, если Рада внесет изменения в законодательство и будет обеспечена безопасность для участников голосования. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в эфире Sky TG24, передает УНН.

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"Ситуация сложная, но выборы в Украине могут состояться, если парламенту удастся решить все задачи по обеспечению доступа к голосованию. Важно организовать выборы безопасным способом для людей, которые должны голосовать, не подвергаясь нападкам. У нас есть эта задача, но если нашей стране удастся внести изменения в законы, то в Украине пройдут выборы», - рассказал Зеленский.

Дополнение

Ранее Зеленский сообщал, что выборы в Украине в условиях военного положения возможны только в случае обеспечения возможности реализовать право голоса для всех граждан, в частности военнослужащих и вынужденных переселенцев за рубежом. Также должно быть обеспечено финансирование и присутствие иностранных наблюдателей на избирательных участках на передовой.

Источник: УНН
Теги: Украина, Владимир Зеленский
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