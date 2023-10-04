ФИФА разрешила россиянам участвовать в соревнованиях, но только юношеским сборным до 17 лет и под эгидой организации, а не страны

КИЕВ. 4 октября. УНН. Международная федерация футбола (ФИФА) допустила сборные России до 17 лет к соревнованиям под эгидой организации. Предполагается, что свои матчи женские и мужские команды будут проводить без флага, гимна и не на территории России. Об этом заявил совет ФИФА в пресс анонсе Чемпионата Мира по футболу, передает УНН.

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“После решения Исполнительного комитета УЕФА от 26 сентября 2023 года вновь разрешить участие представительским молодежным сборным россии на уровне девушек и парней U-17, Совет ФИФА одобрил распространение этого решения на Чемпионат мира по футболу U-17 и Чемпионат мира по футболу среди женщин 17.... Это при условии, что эти команды будут играть под названием "Футбольный союз россии", а не "россия", при отсутствии своего национального флага, государственного гимна, экипировки и экипировки национальной сборной, а вместо этого они будут играть в нейтральных цветах ”, — уточнили в ФИФА условия участия россиян в чемпионате.

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При этом отмечается, что сборные россии по футболу не будут допущены к турнирам ФИФА до окончания войны против Украины.

Совет ФИФА решительно осудил незаконную войну россии в Украине и подтвердил, что другие условия решения, принятого 28 февраля 2022 года, остаются в силе до завершения конфликта.