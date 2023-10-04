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Зеленский о совещании с Будановым: кое-что важное в вопросах безопасности нам удалось

Зеленский о совещании с Будановым: кое-что важное в вопросах безопасности нам удалось

КИЕВ. 4 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что совещание с руководителем ГУР Кириллом Будановым прошло содержательно. Также заявил, что кое-что важное в вопросах безопасности Украине удалось, передает УНН.

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«Краткий отчет за этот день. Были разные совещания, и среди главных – совещание с руководителем ГУР. Содержательное. О хороших вещах для Украины – кое-что важное в вопросах безопасности нам удалось. Детали – позже.

На селекторе сегодня был доклад руководителя СБУ по противодействию коллаборантам. Тоже содержательно», - рассказал Зеленский в видеообращении.

Зеленский отметил, что есть за что поблагодарить ребят из Службы безопасности сегодня.

«Важные операции, а главное – результативные. Молодцы!», - подчеркнул Зеленский.

дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в среду, что провел селектор, где заслушал доклады разведки о результатах деятельности СБУ и отчет министра внутренних дел, в частности, по ликвидации последствий ночных обстрелов рф.

Источник: УНН
Теги: Украина, Владимир Зеленский
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