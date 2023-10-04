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Ожидаем определенные решения от партнеров: Зеленский о поставках новых систем ПВО

Ожидаем определенные решения от партнеров: Зеленский о поставках новых систем ПВО

Киев. 4 октября. УНН. Украина делает все, чтобы получить больше систем ПВО перед зимой. Сейчас страна ожидает определенные решения от партнеров. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, передает УНН.

Цитата

«Провел совещание с чиновниками – вчера о ней договорились в Харькове. У нас есть различные правительственные программы по восстановлению, по помощи регионам и людям, потерявшим дома. Есть работа по восстановлению социальной сферы и физической защиты объектов энергетики. По таким вопросам поручил подготовить подробный отчет», - рассказал Зеленский.

Он заверил, что делается все, чтобы дать Украине больше систем ПВО перед зимой.

«И сейчас, кстати, ожидаем определенные решения от наших партнеров. Но вся работа в регионах, которая касается физической защиты критических объектов и срочного восстановления, должна быть проведена максимально за время до зимы», - сказал Зеленский.

Дополнение

3 октября Владимир Зеленский обсудил с соответствующими должностными лицами, в частности, защиту от российских обстрелов, энергообеспечение городов и сел Харьковщины, защиту энергообъектов, восстановление домов.

Источник: УНН
Теги: Украина, Владимир Зеленский
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