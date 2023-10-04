Байден ответил, обещал ли Зеленскому ATACMs

Киев. 4 октября. УНН. Президент США Джо Байден ответил на вопрос о том, обещал ли Президенту Украины Владимиру Зеленскому ATACMs, передает УНН.

Цитата

"Джо Байден на вопрос о том, обещал ли он Зеленскому ATACMs: "Я говорил с Зеленским. И все, о чем он просил, мы решали", - написал журналист "Голоса Америки" Остап Яриш в соцсети Х.

Ранее

Как сообщил помощник министра обороны США по закупкам Дуг Буш, армия США готова передать Украине часть своих ракет большой дальности ATACMS, оснащенных кассетными боеприпасами, как только президент Джо Байден одобрит передачу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: россияне беспокоятся из-за ракет ATACMS, потому что они не способны эффективно им противодействовать — Игнат