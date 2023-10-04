Экономика Украины хорошо адаптируется к условиям войны, и будет расти в следующем году — МВФ.

КИЕВ. 4 октября. УНН. Экономика Украины хорошо адаптируется к условиям войны после вторжения россии, и рост продолжится в следующем году. Об этом заявил заместитель главы миссии Международного валютного фонда пишет Reuters, передает УНН.

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“Экономика, безусловно, адаптируется к условиям войны, демонстрируя чрезвычайную устойчивость, и мы ожидаем, что рост продолжится в следующем году”, — такое заявление заместитель руководителя миссии в Украине Натан Эпштейн сделал во время брифинга для СМИ в Киеве.

Детали

Объясняя свой прогноз, заместитель руководителя миссии в Украине, сказал, что движущей силой этой деятельности является внутренний спрос и сильное частное потребление.

В июне МВФ прогнозировал рост валового внутреннего продукта Украины в этом году в диапазоне от 1% до 3%. Эпштейн сказал, что он ожидает, что рост будет ближе к верхней оценке.

Экономика Украины сильно пострадала после того, как россия начала полномасштабное вторжение в феврале 2022 года, и правительство в значительной степени полагалось на помощь Запада для финансирования социальных и гуманитарных выплат.

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Дополнительно

На этой неделе миссия МВФ находилась В Киеве для встреч с правительственными чиновниками и другими заинтересованными сторонами, чтобы обсудить макроэкономические цели и структурные реформы в рамках второго пересмотра многолетней кредитной программы Фонда на 15,6 миллиарда долларов.

Официальные лица МВФ заявили, что программа в целом остается хорошо выполненной и что украинское правительство достигло количественных целей программы, но еще предстоит завершить работу над структурными ориентирами, которые включают шаги по управлению, борьбе с коррупцией и фискальной политике.

В среду МВФ также возобновил свое представительство в Украине, и представители Фонда заявили, что это поможет углубить сотрудничество.