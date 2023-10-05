Президентка Словакии выступила против передачи оружия Украине.

Киев. 5 октября. УНН. Президентка Словакии Зузана Чапутова выступила против предоставления нового пакета военной помощи Украине. Причиной такого решения она назвала победу на парламентских выборах антиукраинской партии Smer-SD, которую возглавляет пророссийский политик и экс-премьер страны Роберт Фицо. Об этом сообщает Dennik N, передает УНН.

Детали

Отмечается, что словацкое Минобороны сформировало пакет новой военной помощи Украине еще во время правления технократического правительства Людовита Одора, и могло передать его тогда. Однако, пишут журналисты, Чапутова выступила против этого.

Представитель президента Мартин Стрижинец объяснил, что она таким образом "уважает результаты демократических выборов", победитель которых Smer-SD обещал избирателям "не давать Украине ни одного патрона".

По мнению Чапутовой, игнорирование этой позиции Smer-SD и "некоторых других" партий "создало бы досадный прецедент на будущее".

Дополнение

Известно, что в июне 2023 года Чапутова заявила, что "опасается", что после парламентских выборов внешняя политика ее страны может превратиться в подобную политике премьера Венгрии Виктора Орбана, который известен своими высказываниями против Украины.

Она также неоднократно жаловалась в публичных выступлениях на то, что у Словакии "процветают пророссийские настроения и пропаганда РФ".

за месяц до этого она заявила, что подаст на Фицо в суд за то, что он назвал ее "агентом США", а Кабинет министров – "правительством Сороса".

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