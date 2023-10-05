Новости: Политика
5 октября 2023, 10:05 • Юлия Шрамко • 17475
Кабмин назначил еще трех заместителей министру обороны Умерову
КИЕВ. 5 октября. УНН. Кабинет министров сегодня назначил еще трех заместителей министра обороны, сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.
Детали
Как сообщил Мельничук, Кабинетом министров назначено:
- Ивана Гаврилюка - заместителем министра обороны Украины;
- Станислава Гайдара - заместителем министра обороны Украины;
- Дмитрия Клименкова - заместителем министра обороны Украины.
Напомним
27 сентября правительство назначило трех заместителей министру обороны.
6 сентября Верховная Рада одобрила назначение Рустема Умерова министром обороны Украины.
Источник: УНН
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