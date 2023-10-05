Зеленский прибыл в Гранаду на саммит Европейского политического сообщества

КИЕВ. 5 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что прибыл в испанский город Гранада на саммит лидеров стран ЕС и других стран - не из блока, пишет УНН.

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"Я прибыл в Гранаду, Испания, чтобы принять участие в саммите Европейского политического сообщества", - написал Зеленский в X.

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