Перенаправление военного НДФЛ в госбюджет: комитет одобрил законопроект ко второму чтению.

КИЕВ. 5 октября. УНН. Парламентский комитет по вопросам бюджета поддержал законопроект №10037 относительно военного НДФЛ с изменениями ко второму чтению, сообщила глава комитета, нардеп Роксолана Пидласа, пишет УНН.

Цитата

"Комитет по вопросам бюджета поддержал законопроект 10037 с последующими изменениями до 2 чтения", - написала Пидласа в Facebook и перечислила изменения:

1) «обычный НДФЛ» остается в громадах в объеме 64% (при этом не менее 4% налога должны быть направлены на проведение расчетов при производстве тепловой энергии, а также на поддержку предприятий по производству, поставке тепловой энергии, а также централизованного снабжения холодной воды и водоотведения),

2) в 2024 году реверс не изымается из всех громад,

3) в 2024 году все громады дотягиваются до уровня доходов 2021 года дотациями,

4) закон вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования, кроме пункта об изъятии «военного НДФЛ», который применяется в 1 октября 2023 года,

5) села и поселки получат возможность осуществлять внутренние и внешние заимствования по согласованию с Минфином (сейчас только городские громады могут осуществлять),

6) остатки на счетах ОМС можно будет использовать также на лечение и реабилитацию лиц, пострадавших от российской агрессии.

Дополнение

Верховная Рада 20 сентября приняла в первом чтении законопроект №10037, который предлагает перенаправить НДФЛ с зарплат военных из местных бюджетов в госбюджет.

Ожидается, что Верховная Рада 5 октября рассмотрит законопроект №10037 во втором чтении.