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Рада упростила процедуру списания военного имущества

Рада упростила процедуру списания военного имущества

КИЕВ. 5 октября. УНН. Верховная Рада сегодня приняла в целом законопроект об упрощении процедуры списания военного имущества, сообщили из депутатского корпуса, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, "за" нардепы отдали 309 голосов.

"По этому закону командиры воинских частей могут списывать военное имущество (кроме оружия) стоимостью до 100 000 необлагаемых минимумов по упрощенной процедуре. Списание будет осуществляться приказом командира по представлению комиссии", - разъяснил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

По его словам, все это необходимо из-за разрушения и повреждения имущества в результате боевых действий.

Напомним

В прошлом году в Украине презентовали реестр поврежденного и уничтоженного во время войны имущества.

Источник: УНН
Теги: ВР, война, военные, имущество
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