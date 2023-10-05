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Зеленский сделал первые заявления в Гранаде: говорил о единстве Европы и защитном щите на зиму

Зеленский сделал первые заявления в Гранаде: говорил о единстве Европы и защитном щите на зиму

Владимир Зеленский

КИЕВ. 5 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский, прибыв на саммит Европейского политического сообщества в испанском городе Гранада, заявил, что главной задачей является сохранение единства Европы, и указал на важность для Украины защитного щита на зиму, передает УНН.

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"Главная задача, которая перед нами стоит, - сохранить единство Европы. (...) Я думаю, что это самая большая задача, потому что россия будет атаковать с помощью информации, дезинформации, фейков и т.д.", - сказал Зеленский перед начало встречи журналистам в Гранаде.

"Во-вторых, очень важно для Украины иметь защитный щит на зиму, потому что зимой мы будем подвергаться многочисленным атакам различных видов российских ракет, включая иранские беспилотники и тому подобное", - отметил Президент.

Напомним

Зеленский прибыл в Гранаду на саммит Европейского политического сообщества.

Источник: УНН
Теги: ЕС, ПВО, Украина, Испания, война, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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