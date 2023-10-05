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Зеленский обсудил с премьером Испании новый пакет поддержки, который содержит дополнительные средства ПВО

Зеленский обсудил с премьером Испании новый пакет поддержки, который содержит дополнительные средства ПВО

Киев. 5 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Испании Петром Санчесом новый пакет оборонной поддержки, который содержит дополнительные средства ПВО, артиллерию и антидроновые системы, передает УНН.

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«Результативная встреча с премьер-министром Королевства Испания Педро Санчесом. Обсудили новый пакет оборонной поддержки, который содержит дополнительные средства ПВО, артиллерию и антидроновые системы», - написал Зеленский в соцсетях.

Президент также сообщил, что Украина готовится начать переговоры о вступлении Украины в ЕС под председательством Испании.

«Также обсудили предоставление Украине энергетического оборудования перед зимним периодом и работу и защиту зернового коридора. Спасибо за поддержку и четкое осуждение российской агрессии господину премьер-министру и всему испанскому обществу», - подчеркнул Зеленский.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский, прибыв на саммит Европейского политического сообщества в испанском городе Гранада, заявил, что главной задачей является сохранение единства Европы, и указал на важность для Украины защитного щита на зиму.

Источник: УНН
Теги: ПВО, Украина, Испания, помощь, Владимир Зеленский
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