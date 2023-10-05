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"Поздно волноваться, надо работать": Зеленский прокомментировал последние новости из США

"Поздно волноваться, надо работать": Зеленский прокомментировал последние новости из США

Владимир Зеленский

КИЕВ. 5 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский, прибыв на саммит Европейского политического сообщества в испанском городе Гранада, прокомментировал последние новости из США, указав, что недавно в Вашингтоне встречался с президентом США Джо Байденом и слышал его 100% поддержку, а также двухпартийную поддержку в Конгрессе, передает УНН.

Цитата

"Я думаю, что в Украине мы закончили волноваться в первый день полномасштабной войны. Я думаю, нам уже поздно волноваться, я думаю, нам надо над этим работать. Что касается Соединенных Штатов, я был в Вашингтоне, округ Колумбия, встречался с президентом Байденом и слышал его 100% поддержку, а также двухпартийную поддержку в Конгрессе", - сказал Президент в ответ на вопрос, волнуется ли из-за новостей из США, Конгресса США.

Упомянув об "избирательном периоде", он заметил, что "раздаются разные голоса, некоторые голоса очень странные".

Дополнение

В минувшие выходные Конгресс США принял решение, и президент Соединенных Штатов Джо Байден поддержал временный бюджет без помощи Украины.

Украинцы и дальше могут рассчитывать на поддержку США, заявил После этого Джо Байден.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, помощь, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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