Зеленский обсудил с премьером Италии пути усиления украинской противовоздушной обороны

КИЕВ. 5 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Италии Джорджей Мелони и обсудил новый пакет финансовой помощи для усиления украинской противовоздушной обороны", передает УНН.

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"Во время нашей встречи с рремьер-министром Италии Джорджей Мелони подтвердили крепкое украинско-итальянское партнерство. Спасибо Италии за принципиальную и последовательную поддержку в защите нашей свободы и наших людей, наших семей. Проинформировал о ходе нашего контрнаступления и наших первоочередных оборонных потребностях. Обсудили следующий пакет военной помощи Италии, в частности пути усиления нашей противовоздушной обороны", - написал Зеленский в соцсетях.

Также сосредоточились на ключевых вызовах европейской безопасности, таких как гибридные угрозы россии.

"Мы должны защитить наш континент от превращения россией продовольствия, энергии, миграции и других проблем в оружие. Защитить Украину от российской агрессии означает защитить также всю Европу от всех угроз и дестабилизации, которые провоцирует кремль. В частности, в Африке, где россия дестабилизирует целые страны", - отметил Зеленский.

Президент с Мелони также обсудил будущее председательство Италии в G7. Он поблагодарил премьер-министра за подтверждение того, что поддержка Украины будет топовым приоритетом Италии. Также поблагодарил за готовность Италии взять патронат над восстановлением Одессы.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Испании Педром Санчесом новый пакет оборонной поддержки, который содержит дополнительные средства ПВО, артиллерию и антидроновые системы.