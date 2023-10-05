ВР проголосовала за выплату компенсаций украинцам за самостоятельный ремонт поврежденного жилья

КИЕВ. 5 октября. УНН. Верховная Рада сегодня проголосовала за выплату компенсаций украинцам, которые самостоятельно отремонтировали поврежденное в результате войны жилье, сообщили из депутатского корпуса, пишет УНН.

Детали

"В ВР проголосовали за выплату компенсаций украинцам, которые самостоятельно отремонтировали поврежденное в результате войны жилье", - сообщила в Telegram народный депутат Елена Шуляк.

По ее словам, депутаты поддержали законопроект №10063 об изменениях в закон № 2923-IX, которым регулируется порядок выплаты компенсаций гражданам, чье жилье было повреждено, или разрушено в результате российской агрессии. "Основное изменение - расширение форм компенсации, по которым можно претендовать на выплату по программе "єВідновлення": отныне их смогут получить и те украинцы, которые сделали ремонт поврежденного жилья за свой счет", - отметила она.

Запуск этого этапа является "єВідновлення", по ее словам, планировали давно, ведь было много соответствующих запросов.

Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, за законопроект №10063 в общей сложности отдали 310 голосов.

Напомним

Рада упростила процедуру списания военного имущества.