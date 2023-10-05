рф ищет возможности заморозить войну: Зеленский рассказал, когда россия может восстановиться и на какие страны напасть.

КИЕВ. 5 октября. УНН. россия рассматривает различные сценарии войны на ближайшие годы. Один из них - особенно опасен. Речь идет о том, что рф ищет возможности замораживания агрессии, чтобы адаптироваться. кремль сможет восстановить разбитый военный потенциал до 2028 года. У них будет достаточно силы атаковать другие страны. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский, ссылаясь на данные украинской разведки, во время выступления на инаугурационной пленарной сессии третьего саммита Европейского политического сообщества, передает корреспондент УНН.

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«Сейчас россия рассматривает различные сценарии на ближайшие годы. Один из них - особенно опасен. Если в этой агрессии против Украины будет любая пауза, любая заморозка ситуации, то будет новый критический момент в 2028 году. Если россии дать адаптироваться сейчас, то к 2028 году кремль сможет восстановить разбитый нами военный потенциал, и у россии будет достаточно силы атаковать страны, которые в фокусе российской экспансии», - рассказал Зеленский.

По его словам, кроме Украины, "это точно будут страны Балтии, и точно те страны, на территории которых присутствует российский контингент".

«Это четкая информация от нашей разведки. Мы сигнализируем вам об этом. россия ищет возможности заморозить ситуацию и адаптироваться. Делает выводы из своих ошибок и готовится идти дальше. Помните, что наиболее опасный враг – это тот, который сделал выводы и подготовился к следующему удару на основе этих выводов», - сказал Зеленский.

Дополнение

Ранее сообщалось, что официальные лица США учитывают вероятность того, что российско-украинская война превратится в замороженный конфликт, который продлится много лет - возможно, десятилетий - и пополнит ряды подобных длительных противостояний на Корейском полуострове, в Южной Азии и за их пределами.