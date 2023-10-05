Зеленский назвал события в США "политическим штормом" и призвал Европу не прятать паруса

КИЕВ. 5 октября. УНН. Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас в США происходит "политический шторм", и отметил, что Европе важно не прятать паруса от ветра, пытаясь переждать шторм, а работать вместе, защищать ценности и общее с США пространство свободы. Об этом он сказал во время выступления на инаугурационной пленарной сессии третьего саммита Европейского политического сообщества, передает корреспондент УНН.

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«О политических штормах. Я уверен в Америке, уверен – это сильные люди, сильное общество, сильные институты, сильная энергия демократии. Недавно я был в Вашингтоне, общался с президентом Байденом, общался с конгрессменами. Обе партии, обе палаты абсолютно поддерживают защиту свободы и понимают, что россия и другие враги нашего образа жизни хотят воспользоваться последствиями политических штормов», - сказал Зеленский.

Он заявил, что в Европе должны быть готовы.

«Америка помогала нам, помогала Европе выстоять. Теперь Европе важно не прятать паруса от ветра, пытаясь переждать шторм, а быть вместе в это неспокойное время: работать вместе, защищать наши ценности и наше общее с США пространство свободы. Именно в такой взаимоподдержке – и в спокойные времена, и во время вызовов безопасности и турбулентности, – заключается реальный смысл трансатлантического партнерства», - отметил Зеленский.

Дополнение

В минувшие выходные Конгресс США принял решение, и президент Соединенных Штатов Джо Байден поддержал временный бюджет без помощи Украины.

Украинцы и дальше могут рассчитывать на поддержку США, заявил после этого Джо Байден.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейский Союз продолжит увеличивать помощь Украине независимо от политической ситуации в США.