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В центре Киева произошла драка с участием двух нардепов: что известно

В центре Киева произошла драка с участием двух нардепов: что известно

КИЕВ. 5 октября. УНН. Сегодня в центре Киева произошла драка с участием двух народных депутатов. Об этом сообщила в комментарии УНН начальница отдела коммуникации ГУНП в Киеве Юлия Гирдвилис.

Цитата

“Событие произошло сегодня на улице Казимира-Малевича. При участии народных депутатов произошла драка с еще одним гражданином”, — сказала Юлия Гирдвилис.

Детали

Сегодня в сети появилось видео, где народные депутаты Артем Дмитрук, которого 16 ноября 2021 исключили из фракции “Слуга народа” и Александр Куницкий — нардеп от “Слуги народа” — бьют человека. Очевидцем, по словам Юлии Гирдвилис, стал охранник, который вызвал полицию.

Сейчас следственно-оперативная группа Голосеевского управления полиции еще работает на месте и документирует это событие. Впоследствии будет правовая квалификация.

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Источник: УНН
Теги: Украина, полиция, нардепы
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