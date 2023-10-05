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Президент Украины встретился с премьером Армении: обсудили двустороннее сотрудничество

Президент Украины встретился с премьером Армении: обсудили двустороннее сотрудничество

КИЕВ. 5 октября. УНН. Президент Владимир Зеленский во время первой встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном обсудили двустороннее сотрудничество и межрегиональные экономические проекты, передает УНН.

Цитата

«Во время нашей первой встречи с Премьер-министром Армении Николом Пашиняном мы обсудили безопасность ситуацию на Южном Кавказе. Украина заинтересована в стабильности региона и дружеских отношениях с его странами. Мы также обсудили наше двустороннее сотрудничество и межрегиональные экономические проекты», - сообщил Зеленский в Telegram.

Дополнение

Парламент Армении на пленарном заседании ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда.

Источник: УНН
Теги: Украина, Армения
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