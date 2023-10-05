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В Раде собрали 226 подписей за рассмотрение законопроектов о запрете УПЦ МП в Украине

В Раде собрали 226 подписей за рассмотрение законопроектов о запрете УПЦ МП в Украине

КИЕВ. 5 октября. УНН. В Верховной Раде собрано 226 подписей за обращение к председателю парламента Руслану Стефанчуку о внесении на рассмотрение в сессионном зале законопроектов о запрете в Украине УПЦ МП. Об этом в Facebook сообщила нардепа от партии "Голос" Юлия Клименко, пишет УНН.

Цитата

"226 подписей народных депутатов собрано за обращение к Руслану Стефанчуку о внесении в зал на голосование запрета Московской церкви, следовательно голоса в зале есть", — написала Клименко.

Ранее

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук объяснил, почему в Украине не запретят УПЦ МП.

Он подчеркнул, что пока нет 226 голосов вокруг такого важного законодательного акта, выносить его в зал, проваливать для того, чтобы просто порадовать российскую федерацию, то это просто бессмысленно и юридически, и политически безответственно.

Напомним

Как сообщили в СБУ, с начала полномасштабной российской войны было начато 68 уголовных производств в отношении представителей УПЦ (МП), которые работали на рф, продавали оружие и детскую порнографию. 

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, УПЦ МП
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