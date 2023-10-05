Бывший председатель Еврокомиссии: Украина не готова к вступлению в ЕС

Киев. 5 октября. УНН. Украина пока не соответствует критериям для членства в Евросоюзе. Такое мнение высказал бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью газете Augsburger Allgemeine, обнародованном в четверг, 5 октября, пишет УНН.

Цитата

«Мы не должны давать ложных обещаний людям в Украине, которые по уши в страданиях. Я очень взбешен некоторыми высказываниями в Европе, которые пытаются убедить украинцев, что они могут стать членами ЕС немедленно. Это не было бы хорошо ни для ЕС, ни для Украины», - заявил Юнкер.

По его словам, любой, кто имел хоть какое-то отношение к Украине, знает, что «это страна, которая коррумпирована на всех уровнях общества».

«Несмотря на усилия, она не готова к вступлению, ей нужны масштабные внутренние реформы», - отметил экс-глава Еврокомиссии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Председатель Евросовета Мишель видит Украину в ЕС в 2030 году

В то же время, не называя конкретных примеров, экс-глава Еврокомиссии напомнил, что в ЕС уже был неудачный опыт с новыми членами по соблюдению норм правового государства. "Этому нельзя дать повториться", - предостерег он.

По мнению Юнкера, для Украины и Молдовы, которые имеют статус стран-кандидатов на вступление в Евросоюз, необходимо сохранять европейскую перспективу, "однако ее нельзя связывать с надеждой, что это (членство в ЕС - ред.) можно достичь сразу, нажатием на кнопку".

"Мы должны работать над тем, чтобы сделать возможным что-то вроде частичного присоединения, разумную форму почти - расширения", - добавил Юкнер.

ЧИТАЙТЕ также: ЕС планирует объявить о начале переговоров о вступлении Украины до декабря-Politico