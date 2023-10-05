Украина поставила на паузу жалобы на Польшу, Венгрию и Словакию в ВТО

КИЕВ. 5 октября. УНН. Украина поставила «на паузу» жалобы во Всемирную торговую организацию против Польши, Венгрии, Словакии. Как пишет Радио Свобода, об этом торговый представитель Украины Тарас Качка журналистам в Брюсселе, передает УНН.

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«У нас остался один единственный пункт чувствительный. Это вопрос, того, когда смогут открыться рынки соседних государств непосредственно на продажу к ним. Это минимальная проблема, потому что статистически мы не продаем туда много вещей или зерновой продукции. Но это вопрос вообще функционирования режима торговли между Украиной и ЕС», – отметил Тарас Качка.

Детали

Он добавил, что стороны сосредоточились на поисках практического решения. По его словам, сейчас чрезмерного давления на внутренний рынок, в частности, Польши уже не наблюдается. А проблема вывоза украинского зерна будет устранена в ближайшее время. Также он анонсировал активные изменения в режиме лицензирования.

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«Поэтому наши жалобы в ВТО пока что на сегодняшний день – на паузе, пока мы ищем это практическое решение», – подчеркнул торгпред Украины.

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Дополнение

Качка также отметил, что украинская жалоба еще не оформлена, как дело в ВТО, а остается на стадии консультирования, которая может длиться до 60 дней. Он сказал, что продолжаются переговоры для поиска решения и они являются достаточно конструктивными. Общей целью переговоров он назвал демонстрацию совместных подходов к торговле между Украиной и ЕС.

Напомним

В сентябре Украина подала в ВТО иски против Польши, Словакии и Венгрии, которые запретили импорт украинской агропродукции. Украина стремилась доказать, что отдельные государства-члены не могут запрещать импорт украинских товаров.



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