НБУ принял решение о ликвидации Укрстройинвестбанка

КИЕВ. 5 октября. УНН. Национальный банк Украины принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать АО "Укрстройинвестбанк". Об этом УНН сообщает со ссылкой на НБУ.

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"Национальный банк Украины, руководствуясь требованиями статьи 15 Закона Украины "О Национальном банке Украины", статьи 77 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", статьи 44 Закона Украины "о системе гарантирования вкладов физических лиц", учитывая предложение Фонда гарантирования вкладов физических лиц, принял решение от 5 октября 2023 года № 350-рш об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО "Украинский строительно-инвестиционный банк", - говорится в сообщении.

Детали

7 сентября 2023 года Правление Национального банка Украины приняло решение отнести Укрстройинвестбанк к категории неплатежеспособных в связи с невыполнением банком требования по устранению нарушений банковского законодательства Украины, нормативно-правовых актов Национального банка Украины в течение определенного срока после отнесения банка к категории проблемных.

Дополнение

Правление Национального банка Украины приняло решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации акционерного общества "АКБ "КОНКОРД".